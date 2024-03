Concert « La Fontaine en musique » Prissac, vendredi 22 mars 2024.

Concert « La Fontaine en musique » Prissac Indre

Vendredi

Le Temps suspendu saluera la venue du printemps et de Pâques en proposant une série de trois concerts. Les spectateurs pourront se laisser emporter par les raffinements du théâtre, de la littérature et du voyage, sans oublier les musiques propices à la dévotion pour la semaine sainte.

La Fontaine en musique par Marthe Davost (voix), Manuel Weber (comédien), Louise Pierrard (viole de gambe), Rébecca Gormezano (violon) et Lucile de Trémiolles (clavecin). 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Rue du Foyer

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire contact@letempssuspendu.fr

L’événement Concert « La Fontaine en musique » Prissac a été mis à jour le 2024-03-02 par Destination Brenne