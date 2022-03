CONCERT JAZZ HOSTEL LE DIABLOTIN Saint-Jean-de-Fos, 22 avril 2022, Saint-Jean-de-Fos.

CONCERT JAZZ HOSTEL LE DIABLOTIN Saint-Jean-de-Fos

2022-04-22 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-22 22:30:00 22:30:00

Saint-Jean-de-Fos Hérault

C’est en 2018 lors d’une Jam session que Danny Barron (guitare, sax) et Nicolas Diou (basse) se revoient après 15 ans. L’envie de jouer ensemble naît naturellement de ces retrouvailles. Ce sont divers projets qui vont les réunir (Chewing Notes 4tet, Danny Barron 4tet), ils vont aussi accompagner Rosa Maria Guimaraes, poète brésilienne.

Ces 2 Jazzmen nous proposent ici une version duo, Jazz for Two, avec des interprétations de standards jazz, groove et blues. Au programme de cette soirée: John Scofield, Jim Hall, Thelonius Monk…etc.

Les événements culturels se poursuivent dans la grande salle de l’Hostel le Diablotin, à Saint Jean de Fos, sous le regard de ses Zouaves…

Danny Barron et Nicolas Diou vous invitent vendredi 22 avril 2022 à 19h30 à l’Hostel pour un concert Jazz for Two.

+33 7 79 88 93 87

Saint-Jean-de-Fos

