Concert Giocosi e Furiosi Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Concert Giocosi e Furiosi Perche en Nocé, 8 juillet 2022, Perche en Nocé. Concert Giocosi e Furiosi

Préaux-du-Perche église Perche en Nocé Orne église Préaux-du-Perche

2022-07-08 – 2022-07-08

église Préaux-du-Perche

Perche en Nocé

Orne Oeuvres de : Carl Philipp Emmanuel Bach, Anton Hoffmeister, Astor Piazzolla, Heitor Villa Lobos, Bohuslav Martinu, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi. Flûte : Boris Kapfer – Contrebasse : Baptiste Masson – Violon : Michaël Seigle- Violoncelle : Nicolas Seigle – Mezzo : Emmanuelle Guillier. Pratique : Concert au chapeau organisé par Préaux Patrimoine en l’église de Préaux du Perche. Oeuvres de : Carl Philipp Emmanuel Bach, Anton Hoffmeister, Astor Piazzolla, Heitor Villa Lobos, Bohuslav Martinu, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi. Flûte : Boris Kapfer – Contrebasse : Baptiste Masson – Violon : Michaël Seigle-… +33 2 33 73 58 91 Oeuvres de : Carl Philipp Emmanuel Bach, Anton Hoffmeister, Astor Piazzolla, Heitor Villa Lobos, Bohuslav Martinu, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi. Flûte : Boris Kapfer – Contrebasse : Baptiste Masson – Violon : Michaël Seigle- Violoncelle : Nicolas Seigle – Mezzo : Emmanuelle Guillier. Pratique : Concert au chapeau organisé par Préaux Patrimoine en l’église de Préaux du Perche. église Préaux-du-Perche Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Perche en Nocé Orne église Préaux-du-Perche Ville Perche en Nocé lieuville église Préaux-du-Perche Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Concert Giocosi e Furiosi Perche en Nocé 2022-07-08 was last modified: by Concert Giocosi e Furiosi Perche en Nocé Perche en Nocé 8 juillet 2022 Préaux-du-Perche église Perche en Nocé Orne

Perche en Nocé Orne