Dimanche 22 mai, 17h, la Grange aux Moines à Ambazac. Tarif : 17€, 12€ (étudiants et adhérents), gratuit -12 ans. Infos et réservation sur le site : https://lagrangeauxmoines87.com/ ou par e-mail : lagrangeauxmoines@gmail.com Ensemble Madrigal, chœur de chambre de Limoges. Pièces de musique française, XIXe et XXe de Fauré, Debussy, Poulenc, Hindemith. Pièces de musique de la Renaissance française et portugaise. Extraits de pièces de Vasks (compositeur letton contemporain) a cappella et avec piano.

