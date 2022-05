Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie : Debussy, Bonis Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie : Debussy, Bonis Bagnoles de l’Orne Normandie, 27 mai 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Concert de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie : Debussy, Bonis Communs du Château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-05-27 20:30:00 – 2022-05-27 21:30:00 Communs du Château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Communs du château, allée aloïs Monnet. L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie montre l’étendue de ses talents à travers des œuvres contrastées parmi lesquelles la somptueuse partition de Debussy : La Mer. S’il n’avait pas été compositeur, Claude Debussy aurait été marin. Fasciné par la mer, il y trouve l’inspiration pour ses esquisses symphoniques qui s’apparentent en fait à une véritable symphonie. Dans cette partition essentielle et visionnaire, créée en 1905 aux Concerts Lamoureux, on entend presque le miroitement de la mer, les jeux de vagues, le dialogue avec le vent. Qui croirait que Debussy l’a débutée en Bourgogne, bien loin de l’océan ? Sa condisciple au Conservatoire de Paris, Mel Bonis, pseudonyme masculin pour Mélanie Bonis, fait partie des rares compositrices de l’époque (1858 – 1937). Sa Suite en forme de valse affirme un style post-romantique aux accents parfois orientalistes. Toute autre est l’ambiance que propose Félix Mendelssohn dans son Konzertstück, amusant morceau de concert écrit pour plaisanter avec deux amis musiciens. Lyrique et nostalgique, la Valse triste de Jean Sibelius a d’abord été une musique de scène pour le drame Kuolema (La Mort) écrit par son beau-frère, avant de rendre le compositeur célèbre dans le monde entier. • Programme :

Mél Bonis Suite en forme de valse, pour orchestre

Félix Mendelssohn Konzertstück n° 2 en ré mineur, opus 114

Jean Sibelius Valse triste

Claude Debussy La Mer, arrangement de Marlijn Helder • Distribution :

Direction musicale Taavi Oramo

Clarinette Naoko Yoshimura

Cor de basset Lucas Dietsch • L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie.

