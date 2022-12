CONCERT DE LA SEMAINE SAINTE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

CONCERT DE LA SEMAINE SAINTE Agde, 2 avril 2023

2023-04-02

Hérault EUR Concert proposé par Agde Musica. > Avec l’ Ensemble vocal Orphée, l’Ensemble vocal Eurydice et l’Ensemble instrumental Terrisse

> Direction, Eric Laur Célébré au coeur de la nuit, d’où son nom, l’Office des Ténèbres constituait l’un des grands rendez-vous liturgiques de la Semaine Sainte sous Louis XIV, avec notamment Les Lamentations de Jérémie, Les Fameuses Leçons, l’un des sommets de la musique de Charpentier. Le Stabat Mater de Pergolèse, sans doute son oeuvre la plus connue, est l’un des plus beaux exemples de la douleur sublimée par la musique. Concert proposé par Agde Musica avec l’Ensemble vocal Orphée, l’Ensemble vocal Eurydice et l’ensemble instrumental Terrisse. Agde

