2022-05-28

Saint-Jean-de-Fos Hérault Le trio de musiciens interprète des airs traditionnels qui évoquent les différents exils où se croisent les peuples de la Méditerranée orientale, de Tolède à Istanbul, de Grenade à Thessalonique : les séfarades… et les grecs, arabes, arméniens… Ce récital vous invite dans l'atmosphère élégante d'un salon ottoman, pour savourer des chants d'amour, des chants d'espoir, des airs nostalgiques, des danses populaires, pour vous faire rêver de voyages… C'est un spectacle où s'invite la danse, pour que vos rêves prennent leur envol ! n A l'issue du concert, une rencontre avec les artistes est prévue dans la grande salle de l'Hostel le Diablotin, sous le regard de ses Zouaves.

