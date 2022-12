Concert « Chien noir » Printemps de la chanson La Ferté Macé, 23 mars 2023, La Ferté Macé .

Concert « Chien noir » Printemps de la chanson

salle Gérard Philipe La Ferté Macé Orne

2023-03-23 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-23

La Ferté Macé

Orne

Spectacle de la saison culturelle chanson «Chien noir »

Festival printemps de la chanson

Dans les caves bordelaises, on découvre parfois des trésors. Chien noir est un diamant brut, totem et projet de Jean Grillet, artiste total et guitariste virtuose. Entre chanson française et pop, Chien noir interroge l’enfance, convoque les fantômes, visite des maisons abandonnées et impose immédiatement sa signature vocale. Il a été nommé aux Victoires de la Musique 2022 dans la catégorie « Révélation masculine », et sélectionné pour le Chantier des Francos de la Rochelle. Il a ensuite enregistré son EP en trois sessions d’une semaine, en jouant tous les instruments, avec l’ami Marc Daumail de Cocoon dans le rôle de conseiller. La collaboration entre eux ne date pas d’aujourd’hui : ils ont notamment coécrit le titre Vague à l’âme sœur pour Vanessa Paradis. Malgré son nom d’artiste molosse, Chien noir aime les chansons douces.

Spectacle de la saison culturelle chanson «Chien noir »

Festival printemps de la chanson

Dans les caves bordelaises, on découvre parfois des trésors. Chien noir est un diamant brut, totem et projet de Jean Grillet, artiste total et guitariste virtuose. Entre chanson française et pop, Chien noir interroge l’enfance, convoque les fantômes, visite des maisons abandonnées et impose immédiatement sa signature vocale. Il a été nommé aux Victoires de la Musique 2022 dans la catégorie « Révélation masculine », et sélectionné pour le Chantier des Francos de la Rochelle. Il a ensuite enregistré son EP en trois sessions d’une semaine, en jouant tous les instruments, avec l’ami Marc Daumail de Cocoon dans le rôle de conseiller. La collaboration entre eux ne date pas d’aujourd’hui : ils ont notamment coécrit le titre Vague à l’âme sœur pour Vanessa Paradis. Malgré son nom d’artiste molosse, Chien noir aime les chansons douces.

+33 2 33 14 14 79

La Ferté Macé

dernière mise à jour : 2022-12-27 par