Stages paddle pour les enfants (8-12 ans) avec Concept Sport Emotion Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer, 12 février 2024, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Paddle Kid est une initiation au monde du canoë et du kayak surf. Si vous êtes à la recherche d’une première expérience, ou d’une nouvelle idée pour un après-midi avec vos jeunes, alors ce cours est fait pour vous. Paddle Kid va enrichir l’expérience de votre enfant et lui permettra de progresser comme jamais il n’aurait pu imaginer.

Ils connaîtront la progression étape par étape, ils pourront s’amuser sur les vagues de la plage de Trouville Sur Mer. Ne ratez pas cette chance et inscrivez vos enfants dès aujourd’hui car avec nous, il n’y a que peu de places disponibles

L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Activité possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont fait régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucun frais d’annulation ne vous sera prélevé.

Tarifs:

– Séance unique: 26 €

– Stage 3 Jours: 74 €

– Stage 5 jours : 122 €.

Lundi 2024-02-12 fin : 2024-02-16 . .

Concept Sport Emotion Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Paddle Kid is an introduction to the world of canoeing and kayak surfing. If you are looking for a first experience, or a new idea for an afternoon with your kids, then this course is for you. Paddle Kid will enrich your child’s experience and allow them to progress in ways they never imagined.

They will know the progression step by step, they will have fun on the waves of the beach of Trouville Sur Mer. Don’t miss this chance and register your children today because with us, there are only a few places available

The instructor is a professional, state certified. Cancellation in case of storm. Possible activity in case of rain (adapted equipment) wind or slightly agitated sea. Weather reports are made regularly, we commit ourselves to try to warn you 48 hours before the activity if we cancel for inappropriate conditions. In these conditions no cancellation fee will be charged.

Prices for the activity:

– Single session: 26,00?

– 3-day course: 74,00?

– 5 day course: 122,00?

Paddle Kid es una introducción al mundo del piragüismo y el kayak surf. Si estás buscando una primera experiencia, o una nueva idea para una tarde con tus hijos, entonces este curso es para ti. Paddle Kid enriquecerá la experiencia de tus hijos y les permitirá progresar de una forma que nunca hubieran imaginado.

Conocerán la progresión paso a paso y podrán divertirse sobre las olas de la playa de Trouville Sur Mer. No pierda esta oportunidad e inscriba a sus hijos hoy mismo, porque con nosotros sólo hay unas pocas plazas disponibles

El monitor de deportes náuticos es un profesional titulado por el Estado. Cancelación en caso de tormenta. Actividad posible en caso de lluvia (equipo adecuado), viento o ligero estado del mar. Comprobamos regularmente el tiempo e intentaremos informarle 48 horas antes de la actividad si cancelamos debido a condiciones inadecuadas. En estas condiciones, no se cobrarán gastos de cancelación.

Precios

– Sesión individual: 26 ?

– Curso de 3 días: 74

– Curso de 5 días: 122 ?

Paddle Kid ist eine Einführung in die Welt des Kanu- und Kajaksurfens. Wenn Sie auf der Suche nach einer ersten Erfahrung oder einer neuen Idee für einen Nachmittag mit Ihren Kindern sind, dann ist dieser Kurs genau das Richtige für Sie. Paddle Kid wird die Erfahrung Ihres Kindes bereichern und ihm Fortschritte ermöglichen, die es sich nie hätte träumen lassen.

Sie werden die Fortschritte Schritt für Schritt kennenlernen und sich auf den Wellen des Strandes von Trouville Sur Mer vergnügen können. Verpassen Sie diese Chance nicht und melden Sie Ihre Kinder noch heute an, denn bei uns gibt es nur noch wenige freie Plätze

Der Wassersportbegleiter ist ein staatlich geprüfter Profi. Absage im Falle eines Gewitters. Bei Regen (geeignete Ausrüstung), Wind oder leichtem Seegang ist die Aktivität möglich. Es werden regelmäßig Wetterberichte erstellt. Wir verpflichten uns, Sie 48 Stunden vor der Aktivität zu benachrichtigen, falls wir die Aktivität wegen schlechter Wetterbedingungen absagen müssen. Unter diesen Umständen werden Ihnen keine Stornierungsgebühren berechnet.

Preisliste:

– Einzelne Sitzung: 26 ?

– 3-Tages-Praktikum: 74 ?

– 5-Tages-Praktikum: 122 ?

