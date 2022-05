Circuit marche commentée sur la Bataille d’Orthez Bonnut, 21 mai 2022, Bonnut.

Circuit marche commentée sur la Bataille d’Orthez Bonnut

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 12:30:00

Bonnut Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 En partenariat avec les écoles de Bonnut, Sault-de-Navailles et de Sallespisse et le parrainage de HPPO. nRécit et description des désastres de la guerre lors du retrait de la bataille d’Orthez. nCircuit parcourant les chemins empruntés par les troupes lors du retrait sur le secteurs élargi de la rue de Manes. nDépart du Mémorial dit des Anglais .

Bonnut

dernière mise à jour : 2022-05-13 par