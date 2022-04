CINÉMOBILE : “Un autre monde”, le film à Courville-sur-Eure mercredi 25 mai 2022 à 18h00 Cinémobile Courville-sur-Eure, 25 mai 2022, Courville-sur-Eure.

Cinémobile Courville-sur-Eure, le mercredi 25 mai à 18:00

CINÉMOBILE : "Un autre monde", à Courville-sur-Eure mercredi 25 mai 2022 à 18h00 . ART et ESSAI **Réalisé par : Stéphane Brizé** **Avec : Vincent Lindon , Sandrine Kiberlain , Anthony Bajon** Genre Fiction Durée : 96 min . **Synopsis** Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie. . "_Avec Un autre monde, Stéphane Brizé a voulu rendre compte des conséquences du travail de ceux qui sont considérés comme le bras armé de l'entreprise mais qui sont simplement des individus pris entre le marteau et l'enclume. Il explique : "Le film met en scène la perte de sens de la vie d'un cadre d'entreprise qui, en même temps que son mariage s'effondre, a de plus en plus de difficultés à trouver de cohérence dans un système qu'il sert pourtant depuis des années_." . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [[https://www.youtube.com/watch?v=kBXcKDzEJ5M](https://www.youtube.com/watch?v=kBXcKDzEJ5M)](https://www.youtube.com/watch?v=kBXcKDzEJ5M) . . **CINÉMOBILE Place des Fusillés à Courville-sur-Eure mercredi 25 mai 2022 à 18h00**

Plein tarif : 6,20 € Tarif réduit : 4,50 € + carte de fidélité et tarif YEP’S

De Stéphane Brizé ; avec Vincent Lindon , Sandrine Kiberlain , Anthony Bajon

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



2022-05-25T18:00:00 2022-05-25T19:30:00