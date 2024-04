Festival Anthroposcènes Enfants Sauvage Le Cadran Évreux, lundi 13 mai 2024.

Festival Anthroposcènes Enfants Sauvage Le Cadran Évreux Eure

Un acrobate sera les deux enfants réunis en un seul. Dans son silence et ses postures improbables, il fait naître le malaise et le doute. Médecins, enseignants, policiers, femmes et hommes de l’ordre et du savoir sont soudain face à l’inconnu, à l’étrange. Une comédienne et un comédien interprètent, tour à tour, ceux qui tentent de le mettre dans ce qu’ils pensent être le droit chemin.

Ainsi après le roman, le cinéma avec François Truffaut et Werner Herzog ou la poésie avec Verlaine, c’est au théâtre que Cédric Orain convoque ce miroir de l’étrange qui dérange, cette énigme humaine qui soudain bouscule nos habitudes, désole nos certitudes.

Durée 1h

Spectacle dés 8ans

#anthroposcenes24

Début : 2024-05-13 17:00:00

fin : 2024-05-13

Le Cadran 1 Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie

