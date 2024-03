Table Ronde Festival Les Anthroposcènes Les Enjeux De L’Eau Le Tangram Évreux, mardi 14 mai 2024.

Table Ronde Festival Les Anthroposcènes Les Enjeux De L’Eau Le Tangram Évreux Eure

Avec Agnès Ducharne, Sophie Gosselin, Camille Tolédo.

Animé par Nicolas Truong.

Cette table ronde proposée en ouverture du festival abordera tous les grands enjeux de l’eau. Élément vital indispensable à la vie sur terre, nécessaire à l’agriculture et à l’industrie, l’eau ne doit plus être considérée comme une ressource illimitée. En effet si la quantité d’eau sur terre reste inchangée, sa qualité est aujourd’hui dégradée et la mauvaise gestion de cette ressource cristallisent les tensions et les conflits autour du monde. À partir de ces constats, des données scientifiques existantes et de la pensée philosophique, nous proposerons de réfléchir à notre usage de l’eau et de modifier notre rapport sensible au vivant.

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 18:00:00

fin : 2024-05-14

Le Tangram 1 Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

