Festival Les Anthroposcènes La Parole de l’eau Le Tangram Évreux, lundi 13 mai 2024.

Festival Les Anthroposcènes La Parole de l’eau Le Tangram Évreux Eure

Vendredi

La planète bleue, c’est ainsi que l’on surnomme la Terre car 1,386 milliards de km cubes d’eau la recouvre soit 72% de sa surface. A eux seuls les mers et océans représentent 96,5% de cette eau. Glaciers et calottes glaciaires, nappes phréatiques, lacs et rivières comptant principalement pour les 3,5% restants. […] Du 13 au 26 mai mai 2024 à travers spectacles, films, performances, concerts, ateliers, balades et immersions nous questionnerons notre rapport à cet élément essentiel à la vie, le rôle qui est le nôtre dans l’évolution de notre belle planète. Au confluent des sciences, de l’art et de l’expérience sensorielle, avec des scientifiques émérites, des chercheurs, des artistes ou des représentants des peuples-racines, nous dialoguerons, rêverons et explorerons les solutions à mettre en oeuvre pour préserver cette matrice, ce trésor miraculeux, fécondant, germinal, purifiant qu’est l’eau. Programme à venir à suivre avec #anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13

fin : 2024-05-26

Le Tangram 1 Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

