Festival Les Anthroposcènes Table ronde inaugurale au Cadran à Evreux Le Cadran Évreux, mardi 14 mai 2024.

Le Tangram présente Les Anthroposcènes Festival du 13 au 26 Mai 2024 .

Proposée en ouverture du festival à l’auditorium du Cadran à Evreux, cette table ronde abordera tous les grands enjeux de l’eau.

Avec Agnès Ducharne (Climatologue et hydrologue française, directrice de recherche au CNRS) , Sophie Gosselin (enseignante en philosophie) et Camille de Tolédo ( sous réserve, écrivaine contemporaine) et modéré par Nicolas Truong ( grand reporter pour Le Monde)

entrée libre, durée 1h30

#anthroposcenes24

Début : 2024-05-14 18:30:00

fin : 2024-05-14 20:00:00

Le Cadran 1 Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie billetterie@letangram.com

