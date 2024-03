Festival Les Anthroposcènes Transfiguration Le Kubb Évreux, mardi 14 mai 2024.

Olivier de Sagazan, né en 1959 à Brazzaville au Congo français, est un artiste peintre, sculpteur et performeur français. Il applique depuis trente ans une pratique hybride qui intègre peinture, sculpture et performance. Après des études de biologie et deux années d’enseignement, Olivier de Sagazan se consacre totalement aux arts plastiques. Son œuvre artistique reflète sa pratique de la biologie. On retrouve donc, dans ses écrits comme dans ses œuvres plastiques, les thèmes de la génération de la vie, ainsi qu’un vocabulaire scientifique il décrit ainsi l’artiste comme un virus ou encore cite abondamment un ancien livre de biologie trouvé dans une brocante, Les Formes du vivant et les conditions de la chair d’A-S. Nagadez.

Spectacle dés 15 ans

Durée 50min

Début : 2024-05-14 21:00:00

fin : 2024-05-14

Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand

Évreux 27000 Eure Normandie bonjour@letangram.com

