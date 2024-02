Une balade nature sans chaussures Saint-Sulpice-de-Grimbouville, dimanche 12 mai 2024.

Une balade nature sans chaussures Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Au cœur du marais de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, classé espace naturel sensible du Département de l’Eure, venez vivre une balade surprenante où vous découvrirez la nature (en partie) pieds nus ! Entre activités ludiques sensorielles et explications naturalistes, vous serez en immersion dans cet espace grandiose à deux minutes à vol de cigogne du marais Vernier.

Vos guides du jour seront William Béduchaud, chargé de mission Natura 2000, Clément Parissot, animateur éducation au territoire, et Aurore Chauvry, réalisatrice documentariste. Dans le cadre de la saison culturelle du Parc, cette vidéaste captera les instants étonnants de cette rencontre sauvage !

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux riverains de la Risle et du marais Vernier et à tous les petits et grands désireux de découvrir de nouvelles sensations !

Sur inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 14:30:00

fin : 2024-05-12 17:00:00

Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie

