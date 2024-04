Festival Les Anthroposcènes Restitution Atelier Design Fiction au Cadran à Evreux Le Kubb Évreux, mardi 14 mai 2024.

Les Anthroposcènes Festival présente Exploratoire + Restitution atelier design fiction

En collaboration avec l’ONDA (Office National de diffusion artistique) et avec l’ODIA Normandie (Agence culturelle régionale), un événement majeur destiné aux professionnels du spectacle vivant est organisé sur deux jours les 14 et 15 mai.

Intitulé « l’Exploratoire », il permet de plonger dans de grandes thématiques qui agitent le secteur en compagnie de penseurs.ses, philosophes, sociologues, à travers tables rondes, espace de discussions collectives, ateliers interactifs et performances.

Cet évènement sera l’occasion de découvrir la restitution d’une série d’ateliers prospectifs unique, conçue et animée par Max Mollon, docteur en Sciences des médias et Sciences du Design. De février à mai s’est engagée une réflexion, visant à repenser les pratiques du spectacle vivant face aux défis environnementaux actuels et imaginer des lieux de spectacles durables.

Cette restitution est ouverte à tous et toutes.

à noter Mardi 14 Mai 2024 à 14h30 à la salle de l’auditorium du Cadran.

Durée 3h

Entrée libre (sur réservation)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 14:30:00

fin : 2024-05-14 17:30:00

Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand

Évreux 27000 Eure Normandie billetterie@letangram.com

