Cinéma « Les Bodins en Thaïlande » Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Arnac-la-PosteArnac-la-Poste Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE

Haute-Vienne

Cinéma « Les Bodins en Thaïlande » Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste, 28 janvier 2022, Arnac-la-PosteArnac-la-Poste. Cinéma « Les Bodins en Thaïlande » 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste

2022-01-28 – 2022-01-28

Arnac-la-Poste Haute-Vienne 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Haute-Vienne Arnac-la-Poste A 20h30 à la salle de la mairie. Tarifs : plein – 5€, réduit pour les enfants et les abonnés. Amicale des Anciens Elèves : arnac.amicale@orange.fr arnac.amicale@orange.fr A 20h30 à la salle de la mairie. Tarifs : plein – 5€, réduit pour les enfants et les abonnés. Amicale des Anciens Elèves : arnac.amicale@orange.fr 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT du Haut Limousin

Détails Catégories d’évènement: ARNAC LA POSTE, Haute-Vienne Autres Lieu Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste Adresse 2 place du Champ de Foire Ville Arnac-la-PosteArnac-la-Poste lieuville 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Arnac-la-Poste