Théâtre – Gil et Ben (ré)unis Cinéma Le Stella Moncoutant-sur-Sèvre, 1 décembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

C’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?…

Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.

Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas…

« Quand amour et humour ne font plus qu’un » Gil et Ben sont RéUnis pour le meilleur et pour le rire..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 18:30:00. EUR.

Cinéma Le Stella Rue Jeanne d’Arc

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s D-day, Gil’s getting married! And to prepare for this unforgettable day, he calls on Ben, his childhood friend. « But is Ben the right choice?

Gil et Ben is a clever mix of a real play and crazy sketches.

With rhythm, twists and turns, laughter and improvisation, you’ll experience with them the adventures that will make their day a success! Or not…

« When love and humor become one » Gil and Ben are reunited for better and for laughter.

Es el día D, ¡Gil se casa! Y para preparar este día inolvidable, recurre a Ben, su amigo de la infancia. « Pero, ¿es Ben la elección correcta?

Gil et Ben es una inteligente mezcla de teatro real y sketches disparatados.

Con ritmo, giros, risas e improvisación, podrá acompañarles en las aventuras que harán que el día sea un éxito O no…

« Cuando el amor y el humor se convierten en uno » Gil y Ben se reencuentran para bien y para reír.

Heute ist der Tag, an dem Gil heiraten wird! Um diesen unvergesslichen Tag vorzubereiten, wendet er sich an Ben, seinen Freund aus Kindertagen. « Das Schicksal macht die Eltern, die Wahl macht die Freunde », aber ist Ben die richtige Wahl?

Gil und Ben ist eine gelungene Mischung aus einem echten Theaterstück und verrückten Sketchen.

Rhythmus, Wendungen, Lachen, Improvisation – Sie erleben mit ihnen die Abenteuer, die diesen Tag zu einem Erfolg machen! Oder auch nicht …

« Wenn Liebe und Humor eins werden » Gil und Ben sind wieder vereint, für das Beste und für das Lachen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Bocage Bressuirais