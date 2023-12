Concert- Atelier jazz du Conservatoire Cinéma Gérard Philippe La Ferté Macé, 25 mars 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 20:00:00

fin : 2024-03-25

L’atelier jazz du conservatoire réalisera une prestation musicale en amont de la projection du film « they shot the pianist player » film d’animation d’1h43 relatant la disparition du pianiste brésilien Francesco Tenorio en 1976..

.

Cinéma Gérard Philippe

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Flers agglo