Ciné rencontre : Eric Dargent avec la projection du film documentaire « Ora » – Vendredi 29 mars Cinéma Rex Blagnac, vendredi 29 mars 2024.

Ciné rencontre : Eric Dargent avec la projection du film documentaire « Ora » – Vendredi 29 mars A l’occasion des Olympiades Culturelles, le Ciné Rex propose une rencontre avec Eric Dargent lors de la projection du film documentaire « Ora » Vendredi 29 mars, 18h30 Cinéma Rex Renseignements

Début : 2024-03-29T18:30:00+01:00 – 2024-03-29T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T18:30:00+01:00 – 2024-03-29T19:30:00+01:00

En présence du champion de para surf Eric Dargent, en partenariat avec le Service des Sports de la Ville de Blagnac.

Synopsis

Le film met en avant Eric Dargent, Jérôme Bonelli et Benoit Moreau : trois vies, trois handicaps et surtout la même passion commune, le surf. Cette envie inépuisable d’aller de l’avant va les amener tous les trois vers Tahiti afin de partager leurs expériences, leurs connaissances sur les prothèses et éveiller les consciences pour changer le futur de l’accessibilité !

Réalisé par Michel garcia

Nationalité : France

Durée : 52 min Genre : Documentaire Année : 2022

https://youtu.be/ta2YakQhpU8

