Ciné-Débat « Il reste encore demain » de Paola Cortellesi au Cinéma Rex Rue du Maréchal Foch Tonneins, lundi 11 mars 2024.

« Il reste encore demain » de Paola Cortellesi. Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l’espoir né de la Libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s’achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie Marisa avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s’apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella…

Soirée organisée en partenariat avec la maison de l’Europe, dans le cadre de la journée de la femme, débat en présence de Béatrice Ouin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 20:30:00

fin : 2024-03-11

Rue du Maréchal Foch Cinéma Le Rex

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cinerextonneins@wanadoo.fr

