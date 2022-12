CINE CLUB – PAR INSTINCT Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Projection du film de Nathalie Marchak, avec Alexandra Lamy, Brontis Jodorowsky, Sonja Wanda. Synopsis :

Au sommet de sa carrière d’avocate, Lucie se rend en voyage d’affaires au Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger, elle est frappée par le bouillonnement chaotique de cette ville où tout semble pouvoir advenir. Quand, venue de nulle part, une adolescente nigériane lui confie son bébé et lui demande de le protéger, elle est complétement déboussolée. Dans les bas-fonds de la ville, Lucie va pourtant chercher à sauver cette jeune fille d’un dangereux trafic. C’est sans compter sur l’attachement de plus en plus fort qu’elle ressent pour l’enfant… Public adulte – entrée libre. Projection du film de Nathalie Marchak, avec Alexandra Lamy, Brontis Jodorowsky, Sonja Wanda.

