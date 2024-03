Ciné-Club Epsiloon – Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry CAUMARTIN Paris, jeudi 28 mars 2024.

Ciné-Club Epsiloon – Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry Un nouveau rendez-vous régulier animé et présenté par la critique de cinéma Perrine Quennesson, pour aborder des questions scientifiques à travers le cinéma ‍ En partenariat avec le magazine s… Jeudi 28 mars, 20h00, 23h30 CAUMARTIN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T23:30:00+01:00 – 2024-03-29T01:30:00+01:00

Pour cette deuxième séance, (re)découvrez ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND de Michel Gondry

Synopsis : Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d’amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joel contacte l’inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu’il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine. Deux techniciens, Stan et Patrick, s’installent à son domicile et se mettent à l’oeuvre, en présence de la secrétaire, Mary. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joel, des plus récents aux plus anciens, et s’envolent un à un, à jamais. Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu’il aimait depuis toujours en Clementine – l’inaltérable magie d’un amour dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre Lacuna…

Journaliste indépendante, Perrine Quennesson ( @evymantle ) écrit pour différents magazines, de CinémaTeaser au Film Français en passant par Trois Couleurs et est également la créatrice et l’animatrice du podcast 7e Science qui fait se rencontrer Science et cinéma (produit par Sorbonne Université et Binge Audio).

️ Jeudi 28 mars à 20h

Cinéma les 5 Caumartin

️ Billetterie sur cinqcaumartin.com (lien en bio)

Les cartes UGC illimitées et le Pass Gaumont/Pathé sont acceptés en caisse uniquement, 1h avant la séance.

CAUMARTIN 101 RUE ST LAZARE Paris 9e Arrondissement Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinqcaumartin.com/evenement/2130852-epsiloon »}]

CAUMARTIN