« Unstoppable » – Concert Stabcats 2024 MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, samedi 27 avril 2024.

Nous sommes les Stabcats, groupe vocal pop-rock depuis 2016 composé de 24 chanteurs et de 2 musiciens.

Nous reprenons, interprétons et mettons en scène les plus grands titres du répertoire anglophones : mash-up, medley, corporythme, solos, beatbox ….de Beyoncé à System of a down en passant par Bruno Mars, Queen ou encore Sia, notre répertoire est divers et nos covers uniques !

Tous les 2 ans, nous montons un spectacle pop-rock fruit de notre travail et de notre univers musical. Le prochain se déroulera en Avril sous le nom de « Unstoppable » à la Mpaa de Saint-Germain. C’est un spectacle qui signe un tournant pour le groupe, plus de 18 titre harmonisés pour le show par Geoffrey Bouthors mais surtout un spectacle ou vous allez pouvoir chanter avec nous ! Quoi ? Comment ? ça, c’est LA surprise.

On vous attend nombreux !

Date : 27 Avril 2024 à 20h et 28 Avril 2024 à 17h

Lieu : Mppa de Saint-Germain / 4 Rue Félibien, 75006 Paris

Concert : ouvert au public de tous âges

Taris : 15euros (tarif étudiant.e et demandeur.se d’emploi) / 15euros (tarif de groupe de plus de 10 personnes) / 19euros (plein tarif)

Accédez à la billetterie en ligne

Plus d’information sur les Stabcats : linktr.ee/stabcats

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

