Frederik Steenbrink & big band – I get a kick out of you LE BAL BLOMET Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif normal : 28 EUR

Tarif réduit : 25 EUR

Concert exceptionnel autour des grands standards du légendaire Cole Porter. Retrouvez les titres interprétés par Sinatra, Ella, Mel Torme, Tonny Bennett, mais aussi Miles, Chet Baker, ou Bill Evans !!

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Contact : https://www.billetweb.fr/frederik-steenbrink-big-band3

FREDERIK STEENBRINK & BIG BAND – I GET A KICK OUT OF YOU