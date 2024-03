Café-concert : Desabafo no Pé à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

2 euros par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Pour la deuxième fois de leur carrière, le groupe Desabafo no pé dépose ses valises à Paris pour un week-end avant de reprendre sa route.

Un desabafo en portugais c’est un aveu, c’est se lâcher, c’est dire ce qu’on a sur le coeur depuis longtemps. Avec Desabafo no pé, le Desabafo c’est avec les pieds.

Trois musiciennes, quatre instruments: l’accordéon, la zabumba, le triangle, et la voix. Un objectif commun: vous faire vibrer aux sons des mélodies de forró brésiliennes, et danser jusqu’à en avoir mal aux pieds. Le forró c’est une danse de couple du Nord Est du Brésil, c’est le xote, le baião, l’arrasta-pé. C’est la variétés des thèmes comme des rythmes, c’est une soirée unique, où chacun*e se laisse envouter et se met à desabafar.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

