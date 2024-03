CHEZ MOI JE DIS STOP AUX POLLUANTS ! Langogne, samedi 6 avril 2024.

CHEZ MOI JE DIS STOP AUX POLLUANTS ! Langogne Lozère

La Mutualité Française organise une conférence « Un air plus sain dans mon logement ».

Un conseiller en environnement vous sensibilisera aux polluants dans les différentes pièces de la maison, vous apportera des conseils et vous proposera des solutions concrètes à mettre en place dans votre quotidien.

Un conseiller en environnement vous sensibilisera aux polluants dans les différentes pièces de la maison, vous apportera des conseils et vous proposera des solutions concrètes à mettre en place dans votre quotidien.

Cette conférence sera suivie d’un atelier cuisine « Ma cuisine sans polluants » animé par une diététicienne, cet atelier vous sensibilisera sur l’alimentation et les contenants pour cuisiner et/ou conserver. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

1 Quai du Langouyrou

Langogne 48300 Lozère Occitanie

