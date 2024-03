MISS LOZÈRE 2024 Saint-Chély-d’Apcher, samedi 4 mai 2024.

MISS LOZÈRE 2024 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Comme chaque année, le comité Miss France délégation régionale Languedoc organise l’élections de Miss Lozère 2024, en présence d’Élise Aquilina Miss Roussillon 2023 et finaliste de Miss France 2024.

Dans ce cadre, le comité recherche des candidates. Cette élection est organisée sous l’égide de la société Miss France. Les candidates doivent être âgées d’au moins 18 ans le jour de l’élection régionale, mesurer 1m70 minimum et de nationalité française. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Route du Malzieu

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie

