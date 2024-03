ChemS x Malik & Karim Ziad Salle des Fêtes Beauchamp Beauchamp, samedi 30 mars 2024.

ChemS x Malik & Karim Ziad Festival PassWorld – Voyage musical en Val d’Oise Samedi 30 mars, 20h30 Salle des Fêtes Beauchamp 9 € / 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

CHEMS x MALIK & KARIM ZIAD

Jonglant avec grâce entre le sacré et le profane, entre la poésie du quotidien et l’exceptionnel des vies humaines, la musicienne et chanteuse Chems invoque l’esprit de la « Boqala », une ancienne pratique algéroise pratiquée par les femmes.

En l’enrichissant des fruits de ses rencontres et découvertes, elle insuffle une dimension contemporaine à des genres musicaux anciens qui ont bercé les contours de la Méditerranée.

Avec la complicité du musicien Malik Ziad et l’inimitable batteur et musicien Karim Ziad ils offrent une véritable traversée du Maghreb au Moyen-Orient.

Chems Amrouche : chant, guitares, saz, bouzouki

Karim Ziad : batterie

Malik Ziad : gumbri, mandole algérien, chœurs

▬ EN SAVOIR PLUS

Le samedi 30 Mars 2024

20H30

▶︎ Plein tarif : 9 €

▶︎ Tarifs réduits et Pass festival : 5 €

▬ ADRESSE

Salle des Fêtes

153 chaussée Jules César

95250 Beauchamp

▶︎ Lien Billetterie : https://billetterie.ville-beauchamp.fr/index.php?page=events

▶︎ Acheter le pass festival : https://bit.ly/PaSstRfPW4

