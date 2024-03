Holi, la fête des couleurs Parvis de l’Hôtel de Ville Garges-lès-Gonesse, samedi 4 mai 2024.

Holi, la fête des couleurs Que diriez vous de venir célébrer la fête des couleurs à Garges ? Ce moment convivial émerveillera vos yeux d’un panel de couleurs ! Samedi 4 mai, 13h30 Parvis de l’Hôtel de Ville Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T13:30:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T13:30:00+02:00 – 2024-05-04T18:00:00+02:00

Cette fête hindoue marque la fin de l’hiver et le début du printemps, elle est célébrée au cours de la pleine lune du mois de février-mars.

Le jour de Holi, les participants se jettent des poudres colorées les uns sur les autres. Les pigments que se jettent les gens ont une signification bien précise : le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour la joie et l’amour.

En partenariat avec les associations culturelles Indiennes de Garges.

Parvis de l’Hôtel de Ville 8 place de l’hôtel de Ville Garges-lès-gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France

