Apprendre à semer Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny, samedi 11 mai 2024.

Apprendre à semer Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 11 mai, 15h00 Jardins partagés de la Butte Pinson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Vous êtes jardinier débutant ? cette animation est faite pour vous! Bénéficiez de l’expérience d’une association qui cultive dans les jardins partagés de la propriété régionale de la Butte Pinson !

Quelle graine produit quel légume, fleur ou fruit ? comment tracer un sillon et espacer ses graines en fonction de la plante à semer? qu’appelle t’on un poquet ? pourquoi le semis se fait dans un sol léger, suffisamment réchauffé et pas trop humide? autant de questions qui n’auront plus de secrets pour vous!

Chaque participant repartira avec son semis en pot

Jardins partagés de la Butte Pinson Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

Graines Biodiversité

Île-de-France Nature /A.Lucas