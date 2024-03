En permaculture, la place des auxiliaires au jardin potager (hérissons, oiseaux, insectes, …). Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Montmagny, dimanche 28 avril 2024.

En permaculture, la place des auxiliaires au jardin potager (hérissons, oiseaux, insectes, …). Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Dimanche 28 avril, 14h30 Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte

Début : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’utilisation des principes de jardinage en permaculture et en agroécologie par l’association Terre et Cultures dans les jardins partagés de la Butte Pinson. Vous bénéficierez de l’apport théorique et du retour d’expérience des jardiniers de l’association.

Vous découvrirez les différents abris utilisés par les auxiliaires (tas de bois, pierres, broussailles, pots, hôtel à insectes, …) et qui sait? vous rencontrerez peut-être les auxiliaires eux-mêmes…!

Fabrication d’un petit abri à emporter.

Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

Terre et cultures