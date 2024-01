Limsa d’Aulnay X Isha + 1ère partie EMB Sannois Sannois, mardi 30 avril 2024.

Limsa d’Aulnay X Isha + 1ère partie Limsa d’Aulnay X Isha à l’EMB | COMPLET Mardi 30 avril, 20h30 EMB Sannois Tarif prévente : 22€

Tarif réduit : 20€

Tarif Cart’EMB Jeune : 18€

Majoration de 2€ le soir du concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T20:30:00+02:00 – 2024-04-30T23:55:00+02:00

Fin : 2024-04-30T20:30:00+02:00 – 2024-04-30T23:55:00+02:00

Isha, l’un des rappeurs les plus influents de la scène belge, revient en froce en 2022 avec un premier album et une grande tournée en France, en Belgique et en Suisse. Après le succès de son triptyque « La Vie Augmente » et de l’EP au titre équivoque « FAITES PAS CHIER J’PREPARE UN ALBUM », il nous offre dans Labrador Bleu une immersion dans un chemin de vie marqué par la violence, l’amour et la rédemption, entre ombre et lumière. Un parcours qui n’est pas nécessairement le sien mais qui est le parcours difficile de gens qui lui ressemblent, précise-t-il. Originaire d’Aulnay-Sous-Bois, comme son blase l’indique assez bien, Limsa fait ses premiers pas dans le rap à 17 ans en apparaissant notamment sur la compilation « Brigade des mineurs » du label Karismatik en 2007. Après « Logique Part 1 » sorti au printemps dernier, il vous présente aujourd’hui « Logique Part 2 », 5 titres avec notamment « Ça m’arrange » avec Jeanjass et « Starting block » avec Isha.

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois 95110 Val-d’Oise Île-de-France 0139800139 http://emb-sannois.org [{« type »: « link », « value »: « https://emb-sannois.org/billetterie/ »}]

rap