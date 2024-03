La gestion des forêts : du Moyen âge à nos jours Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) La Roche-Guyon, samedi 11 mai 2024.

La gestion des forêts : du Moyen âge à nos jours Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 11 mai, 10h00 Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum)

Initiez-vous au sujet de la gestion forestière au coeur de la Forêt régionale de La Roche-Guyon, aménagée et gérée par Île-de-France Nature. Du Moyen âge à nos jours, découvrez les méthodes et techniques mises en oeuvre pour renouveler la forêt et la protéger ainsi que son rôle dans le maintien de la biodiversité de façon plus globale.

A l’issue de cette animation, futaie irrégulière, îlots de vieillissement, chablis et autre chandelle n’auront plus de secret pour vous !

Se munir de chaussures confortables, de vêtements adaptés à la météo et d’un carnet de notes. Un appareil photo peut être utile.

Animation réservée aux adultes

Parking principal de la Forêt régionale de La Roche-Guyon (Parking de l’Arboretum) Route des crêtes 95780 La Roche Guyon La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France

Pixabay (libre de droits)