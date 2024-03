Bal Folk de Printemps Grande Salle Le Caméléon Pontoise Les Louvrais, Pontoise (95) Pontoise, samedi 4 mai 2024.

Bal Folk de Printemps avec Estrad, Le Balchimiste, Les Zéoles et les diatos de Pontoise Samedi 4 mai, 19h30 Grande Salle Le Caméléon Pontoise Les Louvrais, Pontoise (95) Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T19:30:00+02:00 – 2024-05-05T00:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T19:30:00+02:00 – 2024-05-05T00:30:00+02:00

Rendez-vous SAMEDI 4 MAI pour le prochain “Bal de printemps” à Pontoise, salle Caméléon !

Pour ce bal folk au répertoire néo-trad, retrouvez :LES ZÉOLES – https://www.youtube.com/watch?v=OrwAh0wBs8c

ESTRAD – https://youtu.be/tP8WKq_kEkkLE BALCHIMISTE – https://www.youtube.com/watch?v=ApD8h3yLsosLES DIATOS DE LA MJC DE PONTOISE**Prix libre**, “Entrée dans la danse” dès 19h30 et bal de 20h à 00h30

Salle “Le Caméléon”

Av. redouane Bougara 95300 PONTOISE

info@lafabrique95.fr

Renseignements : 07 83 54 45 01

LES ZÉOLES – présentation

Cette année, la MJC de Pontoise invite le duo “Les Zéoles” pour son bal de printemps : le samedi 4 mai 2024 au Caméléon.

Les Zéoles c’est la rencontre d’un accordéon diatonique et d’un accordéon chromatique. Ce fameux duo qui réunit Amélie Denarié et Anne Guinot sillonne les festivals européens depuis 2008 pour raconter, au travers de compositions originales, son amour du bal et de tout ce qu’il trimballe : les soufflets viennent ainsi chatouiller les oreilles comme les orteils !

source : événement Bal Folk de Printemps publié sur AgendaTrad

Grande Salle Le Caméléon Pontoise Les Louvrais, Pontoise (95) Avenue Redouane Bougara

Grande Salle Le Caméléon Pontoise Les Louvrais, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Les Louvrais Val-d’Oise Ile-de-France [{« data »: {« author »: « Les Zu00e9oles », « cache_age »: 86400, « description »: « Voici un petit medley de notre dernier album ARBORESCENCES!nRu00e9alisation Lou00efc TerriernMontage sonore et mixage Su00e9bastien BerteaunnRetrouvez-nous sur notre site officiel: www.leszeoles.netnSuivez-nous sur Facebook et Instagram!nn#leszu00e9oles #bal #teaser #arborescences #duo #accordu00e9on », « type »: « video », « title »: « LES ZEOLES / TEASER ARBORESCENCES », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OrwAh0wBs8c/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OrwAh0wBs8c », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqwDI-WL-smkc9kwY-n7X_w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=OrwAh0wBs8c »}, {« data »: {« author »: « Marc Bideault », « cache_age »: 86400, « description »: « Balchimies : le nouveau CD d’ESTRAD est arrivu00e9nC’est enregistru00e9 pendant des balsnnC’est du pur jus u00e0 danser sur de nouvelles compositions, ndes reprises et du trad toujours en mode France et pu00e9riphu00e9rie :nnBretagne, Centre, Sud Ouest, Poitou, Suu00e8de et autres danses de couple.nnSoyez fou – amusez vous ! », « type »: « video », « title »: « Balchimies Estrad : le teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/tP8WKq_kEkk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=tP8WKq_kEkk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsGuSJWhb82MOpfR443cYng », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/tP8WKq_kEkk?fbclid=IwAR3QJ-4zBDcauCmQOlsnGK6PKy0qxvtie8nf2lTuo2340ppX-DpYnq1OQEw »}, {« data »: {« author »: « Michau00ebl Bideault », « cache_age »: 86400, « description »: « Cette composition de Sylvain Buttu00e9 est issue d’un super recueil / clu00e9 usb de 20 morceaux avec 1u00e8re et 2u00e8me voix, u00e0 du00e9couvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=NvkQt4Cnu8YnnPour travailler cette valse 8 temps, avec vidu00e9os de du00e9chiffrage et partitions, c’est par lu00e0 : https://trello.com/c/bMncrQiD/35-valse-8-temps-la-maison-aux-volets-bleusnnMerci u00e0 Sylvain pour le partage amical et u00e0 https://www.freepik.com/vectorpouch pour le dessin des volets ! », « type »: « video », « title »: « La maison aux volets bleus | Valse u00e0 8 temps », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ApD8h3yLsos/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ApD8h3yLsos », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZCqHWpg7FC0XXHIlADejcg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ApD8h3yLsos »}, {« link »: « mailto:info@lafabrique95.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/48855 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk