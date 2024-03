Fills Monkey Espace Charles Aznavour Arnouville, vendredi 3 mai 2024.

Fills Monkey Fills Monkey, c’est l’histoire de Yann Coste et Sébastien Rambaud, deux prodiges des percussions qui se rencontrent en 2005. Doté d’une imagination déconcertante. Vendredi 3 mai, 20h45 Espace Charles Aznavour Sur réservation

Fills Monkey, c’est l’histoire de Yann Coste et Sébastien Rambaud, deux prodiges des percussions qui se rencontrent en 2005. Doté d’une imagination déconcertante, le duo de batteurs nous entraîne dans son univers singulier avec une énergie rock et un humour ravageur !

De la batterie aux instruments électroniques en passant par le banjo et le hang drum, ils jouent de tout, se répondent, se défient et s’amusent autant que le public ! Fills Monkey transportera à coup sûr petits et grands dans un monde magique, suspendu entre amour et rire, mélodies captivantes et pulsations irrésistibles.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier, 95400 ARNOUVILLE Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France