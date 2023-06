LA PUNKY : GUETTAPEN Chemin Rural 10 Béziers, 11 juin 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Concept original et décalé, La Punky est un festival de musique électronique. Le concept est que chacun ramène ses grillades pour se faire son propre repas tout en écoutant de la bonne musique en fond. Une fois le repas passé, vous pourrez aller danser sur l’un des 2 dancefloors (intérieur ou extérieur) avec une programmation de DJs internationaux de 12h à 1h..

2023-06-11 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-11 01:00:00. EUR.

Chemin Rural 10

Béziers 34500 Hérault Occitanie



An original, offbeat concept, La Punky is an electronic music festival. The concept is for everyone to bring their own grills and make their own meal, while listening to great music in the background. Once you’ve had your meal, you can dance the night away on one of the 2 dancefloors (indoor or outdoor) featuring a line-up of international DJs from 12pm to 1am.

La Punky es un festival de música electrónica original y poco convencional. El concepto es que cada uno traiga su propia parrilla y se prepare su propia comida mientras escucha buena música de fondo. Una vez terminada la comida, se puede ir a bailar a una de las 2 pistas de baile (interior o exterior) con un programa de DJs internacionales desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada.

La Punky ist ein originelles und schräges Konzept und ein Festival für elektronische Musik. Das Konzept besteht darin, dass jeder sein Grillgut mitbringt, um sich sein eigenes Essen zuzubereiten und dabei im Hintergrund gute Musik zu hören. Wenn das Essen vorbei ist, können Sie auf einem der beiden Dancefloors (drinnen oder draußen) mit einem Programm internationaler DJs von 12 Uhr bis 1 Uhr tanzen gehen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE