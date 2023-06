Pierre : Matière(s) sensible, exposition de restitution de résidence Château de La Maye Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Pierre : Matière(s) sensible, exposition de restitution de résidence Château de La Maye Versailles, 16 septembre 2023, Versailles. Pierre : Matière(s) sensible, exposition de restitution de résidence 16 et 17 septembre Château de La Maye Dans le cadre de la troisième édition de sa Bourse Matière(s), le Fonds de dotation Verrecchia, propose aux artistes de tous horizons d’explorer la matière pierre dans un temps privilégié de recherche et de création.

La résidence accueille 25 artistes au Château de la Maye (Versailles) du 18 avril au 19 août 2023. Une artiste sera accueillie au lycée professionnel Camille Claudel (Remiremont) pour une résidence hors-les-murs.

Les recherches, créations et expérimentations seront présentées au château de La Maye lors d’une exposition de restitution nommée : Pierre : Matière(s) sensible, du 16 septembre au 7 octobre 2023. Château de La Maye 49 Rue du Parc de Clagny 78000Versailles Versailles 78000 Clagny-Glatigny Yvelines Île-de-France Ancienne Polyclinique, ce château est jusqu’en mars 2023 lieu éphémère accueillant des résidences artistiques avant son réaménagement en logements horizon 2024. Accesible en bus (ligne 1,3,5), en voiture (se garer à proximité), à pied et en train (ligne L – arrêt Versailles Rives Droite). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

