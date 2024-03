CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES À LA FERME Azille, dimanche 31 mars 2024.

Visite et chasse aux oeufs à la ferme pédagogique Cocotte et tonton !

Une belle occasion pour découvrir les animaux de la ferme et se régaler avec les bons chocolats de Pâques.

Les oeufs seront partagés à la fin de la chasse.

Sur inscription.

6 6 EUR.

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 11:30:00

Ruisseau du cercle

Azille 11700 Aude Occitanie

