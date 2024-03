Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 Monument aux Morts Ramonville-St-Agne, mardi 19 mars 2024.

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 La journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc a lieu le mardi 19 mars 2024. Mardi 19 mars, 17h30 Monument aux Morts

La loi du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars comme journée nationale. Cette journée permet de commémorer les accords d’Évian signés la veille entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne, de rassembler et rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Au programme de la cérémonie commémorative :

· 17h30 : rassemblement devant le monument aux Morts (rue de l’église), dépôts de gerbes et allocutions.

· 18h : réception à la mairie – salle du Conseil Municipal, un apéritif sera offert par la Municipalité.

Monument aux Morts Église Saint-Agne, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-St-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

