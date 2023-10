Concert-conférence – La musique arabo-andalouse : origines et transmission Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse.

Concert-conférence – La musique arabo-andalouse : origines et transmission Jeudi 14 décembre, 18h45 Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) Entrée libre et réservation conseillée

La musique arabo-andalouse : origines et transmission

La question de la transmission, selon la tradition orale ou au moyen des nouveaux outils que sont la transcription musicale et l’enregistrement, soulève des débats récurrents entre la modernité et la fidélité à la tradition, mettant en exergue le concept d’authenticité et la promotion de différentes expériences de préservation, patrimonialisation et classicisation de la musique andalouse.

Samir Hammouche illustrera sa conférence au qanun et aux percussions. Les étudiants ayant participé à sa master classe seront intégrés à sa prestation.

Centre occitan des musiques et danses traditionnelles (COMDT) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 51 28 38 https://www.comdt.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}] Le COMDT est un centre de ressources régional consacré à la culture occitane de tradition orale dans les domaines de la musique et de la danse. Métro : ligne A – station Esquirol , ligne B – station Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:45:00+01:00 – 2023-12-14T19:45:00+01:00

2023-12-14T18:45:00+01:00 – 2023-12-14T19:45:00+01:00