Le Kyudojo fête ses 30 ans Kyudojo Toulouse, mercredi 1 mai 2024.

Le Kyudojo fête ses 30 ans Kyudo-aïkido-danse-musique Mercredi 1 mai, 10h00 Kyudojo

Depuis 1993, le dojo de Pouvourville propose diverses activités et en particulier le Kyudo, ascèse de l’arc japonais. Cette discipline est arrivée à Toulouse dans les années 1980. Bernard Bleyer, de retour du Japon, tente d’implanter cette pratique et l’enseignement qu’il a reçu de son professeur du Japon.

Espace tout en bois, le dojo est entouré d’un jardin, véritable écrin de verdure qui abrite et protège le lieu. Cet îlot est unique dans l’espace toulousain, en France et peut-être même en Europe. Tout le matériel est fabriqué par des maîtres-artisans japonais : le gant, l’arc et les flèches en bambou et sont uniques au monde. .

Une fois par an, le Kyudojo accueille également, depuis de nombreuses années, le stage d’été de l’École d’Ikebana de Toulouse dirigé par Marette Renaudin.

Et depuis septembre 2021, le dojo et son jardin se sont ouverts à de nouvelles pratiques : l’Aïkido, la Danse Libre Malkovsky, la méditation Yoga tibétain Bön, du théâtre et de la danse pour les enfants.

A l’occasion des 30 ans du kyudojo, l’équipe propose de nombreux démonstrations : kyudo, aIkido, danse et musique.

Contact : 06 64 28 95 29

Kyudojo impasse de Sarrangines Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie