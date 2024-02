Histoire(s) de jeunes chercheurs Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 30 avril 2024.

Histoire(s) de jeunes chercheurs Le demi-siècle délinquant criminalité et violence étudiante à Toulouse (1700-1750) Mardi 30 avril, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 30 avril à 18h

Nouveau rendez-vous d’Histoire(s) de jeunes chercheurs, par Mathis Deleage, Master mention Histoire, Civilisations et Patrimoine.

Retour sur la violence étudiante à Toulouse au travers des archives de la justice capitulaire

« […] L’obéissance des écoliers s’est soutenue pendant plusieurs années, ensuite le relâchement de ce siècle, et l’impétuosité de la jeunesse ont prévalu aux sentiments de respect […] ». Ainsi s’exprimait le parlement de Toulouse dans un arrêt du 8 juillet 1741 visant à réitérer l’interdiction du port d’armes pour les étudiants. Promulguée un an après la grande émeute des étudiants toulousains de 1740, cette phrase donne un tableau assez fidèle de la criminalité étudiante à laquelle la ville est confrontée dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Durée 1h

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Conférence Adulte