Réunion publique de quartier Trois Cocus, Borderouge, Croix-Daurade, Paleficat, Grand Selve Salle Cuvier Toulouse, mardi 30 avril 2024.

Réunion publique de quartier Trois Cocus, Borderouge, Croix-Daurade, Paleficat, Grand Selve Aménagements en cours et à venir, actualités… Les réunions publiques de quartier sont des temps d’information pour connaître les projets de votre quartier. Mardi 30 avril, 18h30 Salle Cuvier

Début : 2024-04-30T18:30:00+02:00 – 2024-04-30T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-30T18:30:00+02:00 – 2024-04-30T20:30:00+02:00

Ordre du jour

Solutions de tri des déchets alimentaires pour les ménages de Toulouse Métropole.

Point d’étape sur les aménagements en cours et futurs du quartier.

Calendrier des manifestations à venir.

À l’issue de la réunion, un pot de l’amitié vous sera offert.

Qu’est ce qu’une réunion publique de quartier ?

Anciennement nommées commissions de quartier, les réunions publiques de quartier sont organisées plusieurs fois dans l’année pour informer les habitants du quartier sur les projets en cours et à venir. Les ordres du jour sont déterminés par les bureaux de quartier, composés d’associations locales et de représentants d’ateliers citoyens travaillant sur des thèmes transversaux tels que l’écologie, le cadre de vie, l’architecture et l’utilisation de l’argent public.

Elles sont présidées par le ou la maire du quartier, parfois accompagné d’élus thématiques ou chefs de projet, en fonction des sujets à aborder.

S’informer et échanger

Ces temps de présentation et d’information laissent la part belle aux questions et aux échanges entre les habitants et les interlocuteurs. L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Salle Cuvier 1 bis, rue Francis Lopez, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie