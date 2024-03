Concours de dessin Médiathèque Grand M Toulouse, mercredi 1 mai 2024.

Concours de dessin Tu as entre 12 et 17 ans, tu es fan de mangas et tu adores dessiner ? 1 – 11 mai Médiathèque Grand M

Début : 2024-05-01T06:00:00+02:00 – 2024-05-01T08:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T06:00:00+02:00 – 2024-05-11T08:00:00+02:00

Du 1er mai au 12 mai

Tu as entre 12 et 17 ans, tu es fan de mangas et tu adores dessiner ? Ce concours est fait pour toi ! Tu dois créer ta couverture de manga, on te fait confiance pour la créativité et l’originalité mais on corse un peu les choses avec une contrainte : intégrer dans ton dessin un élément du quartier du Mirail, bâtiment ou paysage. Tous les dessins seront exposés à la médiathèque Grand M lors de la soirée du 17 mai.

À gagner : un stage à l’EIMA, École internationale du Manga. **

**Date limite pour participer : 12 mai à minuit.

Renseignements et inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/concours-de-dessin/ »}]

