Entrée libre

107e salon de l’école française d’Art contemporain. Peintres, sculpteurs, arts appliqués, photographes et jeunes talents exposeront. Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France 2 invités d’honneur prestigieux DANIEL CONVENANT

Diplômé de l’école Bouille à Paris et des Beaux-arts à Versailles. Administrateur du salon d’automne à Paris.

En 2008, il se détache du figuratif en utilisant le bitume et sa rapidité d’exécution… oeuvre spontannée et vivante ! BERNARD VARVAT

Sculpteur de marbre en taille directe, beauté de la matière.

Dernard Varvat est délégué régional PACA et du syndicat national des sculpteurs et administrateur des Beaux-arts au carrousel du Louvre à Paris.

