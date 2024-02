Carnaval Tous au vert ! Crépy-en-Valois, vendredi 23 février 2024.

Le samedi 23 mars, rendez-vous à la place Rameau, à Crépy-en-Valois.

PROGRAMME:

13h Musique avec l’ensemble Irlandais des orchestres du Valois et Maquillage.

14h Défilé jusqu’au Musée de l’Archerie avec « Lézard tape » percussions brésiliennes et « couleurs des Tropiques » et leurs échassières.

16h30 Goûter et spectacle « Brigand emploi recrute », au Musée de l’Archerie et du Valois, gratuit dans la limite des places disponibles. .

Début : 2024-02-23 13:00:00

fin : 2024-02-23

Place Jean-Philippe Rameau

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

