SEJOUR DECOUVERTE AU PAYS DU FUTUROSCOPE CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau, 2 juillet 2023, Poitiers.

SEJOUR DECOUVERTE AU PAYS DU FUTUROSCOPE 2 – 8 juillet CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau

625

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CAP JUNIORS Poitiers, Centre du Porteau 80 rue du Porteau, 86000 Poitiers Les Côteaux de Saint-Saturnin Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

La région de Poitiers est surprenante ! Ce séjour est une invitation aux voyages pour tous les jeunes curieux, avides de nouvelles découvertes et de nouvelles sensations. Des découvertes étonnantes vous attendent, le parc du FUTUROSCOPE, d’autres visites culturelles et des activités sportives pour se défouler… Un cocktail dépaysant de visites culturelles, ludiques et d’activités sportives !

Programme :

Des formules d’une ou deux semaines sont proposées avec des programmes adaptés chaque semaine pour varier les plaisirs et diversifier les activités et excursions (en cas de séjour de 3 semaines, les activités de la première semaine de séjour seraient reproduites). Le centre est idéalement situé entre le centre historique de Poitiers et le parc du Futuroscope. Un point de départ à la découverte du patrimoine et des curiosités de la région poitevine…

Au programme :

1 journée au parc du FUTUROSCOPE: Un voyage surprenant à travers le temps. Des attractions sensationnelles avec Arthur et l’aventure 4D, les cinémas dynamiques, le petit prince…

1 demi journée dans le centre historique de Poitiers pour découvrir son architecture, ses parcs et déambuler dans sa multitude de petites ruelles.

1 journée au parc de St Cyr : balade et baignade en été (baignade au lac, réserve ornithologique, voir découverte du site de la fameuse bataille de Poitiers en 732).

Des excursions parmi :

– La cité médiévale de Chauvigny (visite du château + spectacle des Géants du ciel avec vol de rapaces dans l’enceinte du château)

– La vallée des singes (balade en contact direct avec près de 350 singes en liberté. Ateliers pédagogiques, exploration ludique).

– La planète des crocodiles (quelques 800 crocodiles, 8 espèces différentes d’Alligators, Caïmans… vivent dans un espace reconstituant leurs milieux de vie)

– Le parc de loisirs DEFIPLANET Et des activités sportives pour se défouler : sports de raquettes (tennis, ping-pong, badminton), sports collectifs (football, basket…) ou autres grands jeux…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T14:30:00+02:00

2023-07-08T23:59:00+02:00

CAP JUNIORS